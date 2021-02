Federalberghi Roma: Draghi punti su turismo asset strategico (Di lunedì 8 febbraio 2021) – “Il turismo ha necessità di investimenti in infrastrutture, formazione ed una politica di indirizzo nazionale che permetta di considerare il turismo come asset strategico. In questo, un governo a spiccata matrice europeista può essere davvero la svolta”. Lo scrive il Roberto Necci (nella foto), Presidente del Centro Studi Federalberghi Roma, in un editoriale pubblicato su labparlamento.it. “Il turismo – spiega il vice presidente di Federalberghi Roma – rappresenta uno degli asset fondamentali del nostro Paese, sia come incidenza sulla produzione industriale che come assorbimento di forza lavoro. Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia l’indotto generato dalla intera filiera del turismo si aggira ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) – “Ilha necessità di investimenti in infrastrutture, formazione ed una politica di indirizzo nazionale che permetta di considerare ilcome. In questo, un governo a spiccata matrice europeista può essere davvero la svolta”. Lo scrive il Roberto Necci (nella foto), Presidente del Centro Studi, in un editoriale pubblicato su labparlamento.it. “Il– spiega il vice presidente di– rappresenta uno deglifondamentali del nostro Paese, sia come incidenza sulla produzione industriale che come assorbimento di forza lavoro. Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia l’indotto generato dalla intera filiera delsi aggira ...

