Fabio Massimo, chi è il fratello di Stefania Orlando (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fabio Massimo è il fratello di Stefania Orlando, a differenza della famosa sorella ha seguito le orme paterne intraprendendo la carriera di avvocato. I due sono molti uniti e Stefania ne parla spesso all’interno della casa del Grande fratello Vip. I due sono figli di Pietro Romano Orlando, magistrato, giurista e professore, e di Annamaria. Da quando Stefania è entrata a far parte del noto reality è emerso anche un fratello segreto, un uomo di 64 anni che ha svelato a Di Più Tv che afferma di essere il figlio segreto di Annamaria. L’uomo ha così raccontato: “Lei non parla mai di me, nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio” ha detto l’uomo. Nella casa del Grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)è ildi, a differenza della famosa sorella ha seguito le orme paterne intraprendendo la carriera di avvocato. I due sono molti uniti ene parla spesso all’interno della casa del GrandeVip. I due sono figli di Pietro Romano, magistrato, giurista e professore, e di Annamaria. Da quandoè entrata a far parte del noto reality è emerso anche unsegreto, un uomo di 64 anni che ha svelato a Di Più Tv che afferma di essere il figlio segreto di Annamaria. L’uomo ha così raccontato: “Lei non parla mai di me, nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio” ha detto l’uomo. Nella casa del Grande ...

