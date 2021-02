Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «Fondamentale agire contro le varianti. I vaccini? Bisogna accelerare ancora» (Di lunedì 8 febbraio 2021) In Italia sono 7.970 i nuovi casi di Coronavirus. Il dato è stato diffuso dal consueto bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Sono 307 i decessi. Si nota inoltre una netta una diminuzione dei test elaborati (144 mila contro i 206 mila di ieri). Il numero di persone attualmente positive è pari a 419.604, in calo rispetto a ieri, quando se ne contavano 427.024. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, i nuovi pazienti si attestano a +261; 139 i nuovi ingressi nelle terapie intensive. Il numero delle persone attualmente ricoverate con sintomi è pari a 19.527 persone, mentre ieri si attestava a quota 19.266. Per il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas, la situazione odierna resta preoccupante. «Purtroppo il numero dei decessi evidenzia ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) In Italia sono 7.970 i nuovi casi di. Il dato è stato diffuso dal consueto bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Sono 307 i decessi. Si nota inoltre una netta una diminuzione dei test elaborati (144 milai 206 mila di ieri). Il numero di persone attualmente positive è pari a 419.604, in calo rispetto a ieri, quando se ne contavano 427.024. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, i nuovi pazienti si attestano a +261; 139 i nuovi ingressi nelle terapie intensive. Il numero delle persone attualmente ricoverate con sintomi è pari a 19.527 persone, mentre ieri si attestava a quota 19.266. Per il virologo Fabrizio, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas, la situazione odierna resta preoccupante. «Purtroppo il numero dei decessi evidenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Draghi, atteso in settimana il giuramento del nuovo governo

... ancora nel pieno della pandemia da coronavirus versa in situazioni drammatiche. Secondo quanto ... Si tratta di numeri inferiori a quelli previsti gli altri paesi della zona euro. Drammatica, per le ...

Coronavirus, Il presidente Toti: "Da Sanremo al confine situazione critica, vaccinazioni per 5000 frontalieri"

Mentre la città di Imperia è sotto la media regionale, a Ponente, a causa della vicinanza con la Francia dove stanno circolando varianti del virus, i numeri sono, invece, in aumento ". Il presidente ...

Covid Italia, i dati di oggi delle regioni Adnkronos Coronavirus, in Abruzzo aumentano i ricoveri: Pescara e Chieti le più colpite

PESCARA – Sono 184 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi da un numero piuttosto basso di tamponi molecolari, 1.822: è risultato positivo il 10,10% dei campioni ...

Coronavirus, in Lombardia aumentano ricoverati e ingressi in terapia intensiva. 51 i decessi

I pazienti ricoverati in terapia intensiva si attestano a quota 362; di questi, 22 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. I dati arrivano a fronte di 13.920 tamponi eseguiti nell’ultima ...

