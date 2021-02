Chi è Gianluca Vacchi: tutto sull’imprenditore e influencer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gianluca Vacchi è tra i più noti imprenditori e influencer italiani, divenuto celebre per la sua ricchezza e per la sua vita sfarzosa, condivisa su Instagram. Businessman di successo, è diventato noto anche come deejay. Da diversi anni è fidanzato con la modella venezuelana Sharon Fonseca, insieme alla quale ha avuto la sua prima figlia, Blu Jerusalema Vacchi, nata il 27 ottobre 2020. Chi è Gianluca Vacchi: biografia e carriera dell’imprenditore Gianluca Vacchi è nato a Bologna nel 1967. È figlio di Marco Vacchi, oggi presidente onorario di IMA S.p.A, società quotata in Borsa e una delle più importanti multinazionali specializzate nel confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, tè, caffè e cosmetici. L’azienda non è ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021)è tra i più noti imprenditori eitaliani, divenuto celebre per la sua ricchezza e per la sua vita sfarzosa, condivisa su Instagram. Businessman di successo, è diventato noto anche come deejay. Da diversi anni è fidanzato con la modella venezuelana Sharon Fonseca, insieme alla quale ha avuto la sua prima figlia, Blu Jerusalema, nata il 27 ottobre 2020. Chi è: biografia e carriera dell’imprenditoreè nato a Bologna nel 1967. È figlio di Marco, oggi presidente onorario di IMA S.p.A, società quotata in Borsa e una delle più importanti multinazionali specializzate nel confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, tè, caffè e cosmetici. L’azienda non è ...

