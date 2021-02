"Bugiardo", "Farabutto". Scontro tra Luigi De Magistris e Clemente Mastella a Non è L'Arena (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Lei è un Bugiardo storico”. “Lei è un Farabutto storico”. Scontro tra Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Mentre in studio è presente Luca Palamara, Mastella interviene telefonicamente per contestare affermazioni del sindaco di Napoli, ex magistrato. “Lei è un Bugiardo e se mi fa parlare le dimostro quant’è in malafede. Lei passa alla storia come il peggior ministro della storia della Repubblica”, dice De Magistris. “Lei è un Bugiardo, ha screditato la magistratura”, incalza Mastella. “E’ falso che il 98% dei miei procedimenti siano andati male. I miei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Lei è unstorico”. “Lei è unstorico”.traDe, sindaco di Napoli, e, sindaco di Benevento, a Non è l’, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Mentre in studio è presente Luca Palamara,interviene telefonicamente per contestare affermazioni del sindaco di Napoli, ex magistrato. “Lei è une se mi fa parlare le dimostro quant’è in malafede. Lei passa alla storia come il peggior ministro della storia della Repubblica”, dice De. “Lei è un, ha screditato la magistratura”, incalza. “E’ falso che il 98% dei miei procedimenti siano andati male. I miei ...

