Australian Open | Sinner eliminato all’esordio da Shapovalov

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jannik. Il 19enne altoatesino, fresco vincitore del “Great Ocean Road” in finale contro Travaglia e salito oggi in 32esima posizione nella classifica Atp (best ranking), esce subito di scena agli. Nel primo Slam della stagione, scattato oggi sui campi in cemento del Melbourne Park,tiene testa a Denis, undicesima testa di serie, ma alla fine è costretto a cedere per 3-6 6-3 6-2 4-6 6-4 dopo quasi 4 ore di gioco. Fatale il break subito in apertura di quinto parziale, conche ha pagato anche le fatiche dei giorni scorsi. Per quanto riguarda i big, parte forte Novak Djokovic, campione uscente e a caccia del nono titolo nello Slamo, che ...