Anche TikTok scommette sull’ecommerce per diventare grande negli Stati Uniti

(Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)Un piano aggressivo di espansione dell'ecommerce per aumentare la competizione con Facebook negli Stati Uniti: sarebbe questo l'obiettivo della strategia di sviluppo di TikTok per quest'anno. Tra le nuove funzioni previste, una consentirebbe agli utenti più popolari di condividere direttamente i link ai prodotti e di guadagnare automaticamente commissioni dalle vendite, secondo un'anticipazione del Financial Times. Il nuovo modello di business darebbe così origine a una versione mobile dei vecchi canali di shopping televisivo, dove gli utenti potranno fare acquisti con pochi "tap". L'anno scorso TikTok è finita in un turbinio di bandi rinviati, ricorsi e controricorsi con il governo degli Stati Uniti, che ...

