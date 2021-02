Accordo fra Giglio.com e Banca Popolare Sant’Angelo (Di lunedì 8 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Giglio.com, il gruppo palermitano del luxury, pioniere del digitale, stringe un Accordo con Banca Popolare Sant’Angelo, istituto di credito siciliano, per creare nuove opportunità e vantaggi ai clienti delle due società. Eccellenza, innovazione e territorialità sono i punti focali di questa partnership. Le due realtà – entrambe tecnologicamente all’avanguardia e fortemente radicate nel territorio siciliano, pur con visione internazionale – hanno siglato “un Accordo che ancora una volta si muove nella direzione di anticipare le esigenze della contemporaneità, offrendo soluzioni dinamiche e vantaggi reali”.“La Sant’Angelo – afferma l’AD Ines Curella – continua nel proprio percorso di innovazione per vivere al meglio le sfide del presente, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) –.com, il gruppo palermitano del luxury, pioniere del digitale, stringe uncon, istituto di credito siciliano, per creare nuove opportunità e vantaggi ai clienti delle due società. Eccellenza, innovazione e territorialità sono i punti focali di questa partnership. Le due realtà – entrambe tecnologicamente all’avanguardia e fortemente radicate nel territorio siciliano, pur con visione internazionale – hanno siglato “unche ancora una volta si muove nella direzione di anticipare le esigenze della contemporaneità, offrendo soluzioni dinamiche e vantaggi reali”.“La– afferma l’AD Ines Curella – continua nel proprio percorso di innovazione per vivere al meglio le sfide del presente, con ...

