A Genova muore una donna su un monopattino | è stata urtata da un tir

(Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Unaè morta questa mattina ain un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi. La vittima stava guidando un. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un tir non si è accorto dellae l'avrebbe, facendola cadere a terra. Sul posto la polizia locale, oltre ai soccorritori, ma per la persona alla guida delnon c'è stato nulla da fare. La vittima dell'incidente aveva 34 anni e, a quanto si apprende, aveva appena portato i figli a scuola. L'autista del tir che ha urtato laè un italiano di 46 anni