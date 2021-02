Tennis, Jannik Sinner vince l’ATP di Melbourne. Battuto in finale Travaglia (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha vinto l’ATP di Melbourne. Il talento italiano in finale ha superato il connazionale Travaglia. Melbourne (AUSTRALIA) – l’ATP di Melbourne parla italiano. A trionfare è stato Jannik Sinner in una finale tutta italiana contro Stefano Travaglia. Un successo importante per il talento azzurro alla vigilia degli Australian Open. Una vittoria, inoltre, che consente di far passare subito l’amarezza dell’ATP Cup, dove gli azzurri sono stati sconfitti in finale dalla Russia. Un inizio di stagione importante in campo maschile per i nostri colori. Ora l’obiettivo è il Grande Slam. ATP di Melbourne, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021)ha vintodi. Il talento italiano inha superato il connazionale(AUSTRALIA) –diparla italiano. A trionfare è statoin unatutta italiana contro Stefano. Un successo importante per il talento azzurro alla vigilia degli Australian Open. Una vittoria, inoltre, che consente di far passare subito l’amarezza delCup, dove gli azzurri sono stati sconfitti indalla Russia. Un inizio di stagione importante in campo maschile per i nostri colori. Ora l’obiettivo è il Grande Slam. ATP di, ...

SuperTennisTv : ???? JANNIK SINNER ???? ???? Secondo titolo in carriera per il giovane #NextGenATP azzurro: in finale al Great Ocean Roa… - Coninews : ?? SUPER SINNER ?? Nella finale tutta italiana del #GreatOceanRoadOpen Jannik #Sinner supera Stefano #Travaglia 7-6… - fanpage : Immenso Jannik Sinner! A soli 19 anni conquista il sencondo titolo #ATP della sua carriera - tizianacairati : Sinner show: batte Travaglia a Melbourne e conquista il secondo titolo Atp @gazzetta - Ghigo_07 : RT @SuperTennisTv: ???? JANNIK SINNER ???? ???? Secondo titolo in carriera per il giovane #NextGenATP azzurro: in finale al Great Ocean Road Ope… -