Super Bowl 2021: a che ora e dove vederlo in TV e in streaming (Di domenica 7 febbraio 2021) Si gioca stanotte il Super Bowl 2021, la finale del football americano tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers: ecco a che ora e dove vederlo in TV e in streaming. Si gioca stanotte il Super Bowl 2021, la finale del football americano giunta alla 55ma edizione al Raymond James Stadium di Tampa. Schierati gli uni contro gli altri ci saranno i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes e i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, ed ecco a che ora e dove vedere l'evento anche in Italia, in TV e in streaming. dove vederlo in TV e in streaming In TV sarà possibile seguire il Super Bowl in chiaro su stanotte su Rai2.

