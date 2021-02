Sampdoria, Ranieri: «Abbiamo spento la luce. Felice per il Leicester» (Di domenica 7 febbraio 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, analizza il pareggio contro il Benevento acciuffato grazie alla rete di Keita. Le sue parole Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, parla del pareggio ottenuto contro il Benevento ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Nel secondo tempo s’è spenta la luce, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi l’Abbiamo ripresa». QUAGLIARELLA – «È importantissimo per noi. Ci saranno partite dove giocherà e altre dove riposerà. È un grande campione e ne ho sempre bisogno». PREMIER LEAGUE – «Liverpool Manchester? Sono due squadre strepitose, mi meraviglio che il Liverpool non abbia più il meccanismo mentale. Non credo che sia pancia piena, perché non Klopp non puoi farlo. Forse ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Claudio, tecnico della, analizza il pareggio contro il Benevento acciuffato grazie alla rete di Keita. Le sue parole Claudio, tecnico della, parla del pareggio ottenuto contro il Benevento ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Nel secondo tempo s’è spenta la, ci hanno fatto gol. Potevano raddoppiare e triplicare, buon per noi che Audero abbia fatto delle bellissime parate. Poi l’ripresa». QUAGLIARELLA – «È importantissimo per noi. Ci saranno partite dove giocherà e altre dove riposerà. È un grande campione e ne ho sempre bisogno». PREMIER LEAGUE – «Liverpool Manchester? Sono due squadre strepitose, mi meraviglio che il Liverpool non abbia più il meccanismo mentale. Non credo che sia pancia piena, perché non Klopp non puoi farlo. Forse ...

