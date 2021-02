Renzi: “Per gestire la vicenda Conte ter mi sono ispirato a Macchiavelli” | VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) Renzi: “Per sabotare il Conte ter mi sono ispirato a Macchiavelli” VIDEO Ospite della presentazione dell’ultimo libro di Luciano Violante, “Insegna Creonte” (il Mulino), Matteo Renzi ha commentato la crisi di governo da lui innescata e il tentativo riuscito di sabotare la nascita di un Conte ter. “Sulla vicenda Conte ter mi sono ispirato a Machiavelli“, ha detto Renzi nel corso dell’evento online. “Per come ho gestito” la vicenda del Conte ter, “c’è stato molto più Machiavelli che Tommaso Moro… Diciamo che le mie ultime due iniziative politiche di un certo spessore, vale a dire quella dell’agosto 2019 nei confronti del senatore ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021): “Per sabotare ilter miOspite della presentazione dell’ultimo libro di Luciano Violante, “Insegna Creonte” (il Mulino), Matteoha commentato la crisi di governo da lui innescata e il tentativo riuscito di sabotare la nascita di unter. “Sullater mia Machiavelli“, ha dettonel corso dell’evento online. “Per come ho gestito” ladelter, “c’è stato molto più Machiavelli che Tommaso Moro… Diciamo che le mie ultime due iniziative politiche di un certo spessore, vale a dire quella dell’agosto 2019 nei confronti del senatore ...

