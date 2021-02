Pavia | 13enne aggredito in centro storico | rapina sventata grazie a passante

statodelsud : Pavia, tentata rapina a 13enne: salvato da passante - Pino__Merola : Pavia, tentata rapina a 13enne: salvato da passante - MassimoChiaram7 : RT @SkyTG24: Pavia, tentata rapina a 13enne: salvato da passante - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pavia, tentata rapina a 13enne: salvato da passante - SkyTG24 : Pavia, tentata rapina a 13enne: salvato da passante -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia 13enne

IL GIORNO

E' successo verso le 15 di venerdì in pieno centro storico a, in corso Strada Nuova, non lontano dallo sbocco sul piazzale del Ponte Coperto, all'incrocio con il vicolo Longobardi. Sul posto è ...... è di sabato la notizia di unsalvato dall'ultima folle sfida web. Ma c'è il caso, terribile,... Per la Casa del Giovane dinegli ultimi due anni è triplicato il numero di ragazzi che si ...Pavia, 7 febbraio 2021 - Lo hanno aggredito in due, bloccandolo per le braccia, nel tentativo di rapinargli smartphone e portafogli ma anche il giaccone e la felpa di marca. La vittima ha solo 13 anni ...Nel pomeriggio di ieri (sabato) la Polizia di Stato di Pavia ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria due minori per tentata rapina ai danni di un tredicenne. Alle 15 circa la vittima ...