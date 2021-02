Pagelle Palmeiras-Tigres 0-1 | voti e tabellino Mondiale per club 2020 2021

(Di domenica 7 febbraio 2021) Lee ildi, prima semifinale delper. Ad accedere alla finale del torneo è il, che passa in vantaggio al 54? con Gignac su calcio di rigore. Ilci prova più con tentativi estemporanei che con il gioco, ma non impensierisce seriamente Guzman. I messicani giocheranno giovedì 11 febbraio alle 19 contro la vincente di Al Ahly-Bayern Monaco, in programma domani sera sempre alle 19.(4-2-3-1): Weverton 8; Rocha 5 (28? st Mayke 5.5), Luan 5.5, Gomez 5, Vina 5.5; Danilo 5 (12? st Felipe Melo), Zé Rafael 5.5 (12? st De Paula 5.5); Menino 4.5 (17? st ...

Le pagelle e il tabellino di Palmeiras-Tigres, prima semifinale del Mondiale per club 2020/2021. Ad accedere alla finale del torneo è il Tigres, che passa in vantaggio al 54' con Gignac su calcio di r ...Oggi si giocano le prime due partite del torneo che andrà a incoronare la miglior squadra al mondo tra i diversi campioni continentali.