No, Lucarelli e Baricco non hanno scritto la stessa recensione per lo stesso libro (Di domenica 7 febbraio 2021) Un errore rimasto sotto traccia per dieci giorni, prima dell’intuizione di un lettore che si è accorto dell’incongruenza tra le recensioni dell’ultimo libro di Davide Longo pubblicate da La Repubblica (sul sito online, con tanto di video) e da Il Corriere della Sera (sull’edizione cartacea) in edicola ieri. I due quotidiani, i più letti in Italia (escludendo quelli sportivi) hanno dato spazio a due pareri illustri per commentare l’ultimo lavoro dello scrittore Davide Longo: da una parte (Repubblica) è stato dato spazio ad Alessandro Baricco, dall’altra (Corriere) a Carlo Lucarelli. Recensioni di livello ma, fino alla tarda serata di ieri, le parole scritte dai due erano le stesse (anche nelle virgole). Ma il caso Lucarelli-Baricco ha una spiegazione che si può ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 febbraio 2021) Un errore rimasto sotto traccia per dieci giorni, prima dell’intuizione di un lettore che si è accorto dell’incongruenza tra le recensioni dell’ultimodi Davide Longo pubblicate da La Repubblica (sul sito online, con tanto di video) e da Il Corriere della Sera (sull’edizione cartacea) in edicola ieri. I due quotidiani, i più letti in Italia (escludendo quelli sportivi)dato spazio a due pareri illustri per commentare l’ultimo lavoro dellore Davide Longo: da una parte (Repubblica) è stato dato spazio ad Alessandro, dall’altra (Corriere) a Carlo. Recensioni di livello ma, fino alla tarda serata di ieri, le parole scritte dai due erano le stesse (anche nelle virgole). Ma il casoha una spiegazione che si può ...

repubblica : Per un errore redazionale il 26/1 al posto della sintesi dell'intervento video di Alessandro Baricco sul libro di D… - BraveHeart1961 : RT @magellano83: Ma come è possibile che sia #Lucarelli che #Baricco recensiscano lo stesso libro (“Una rabbia semplice” di Davide Longo) s… - giornalettismo : Il caso della doppia recensione fatta da Carlo #Lucarelli e Alessandro #Baricco sull'ultimo lavoro di Davide Longo… - giutul : RT @magellano83: Ma come è possibile che sia #Lucarelli che #Baricco recensiscano lo stesso libro (“Una rabbia semplice” di Davide Longo) s… - sabbatex : RT @magellano83: Ma come è possibile che sia #Lucarelli che #Baricco recensiscano lo stesso libro (“Una rabbia semplice” di Davide Longo) s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli Baricco Imparare il 'mestiere di scrivere'. Borse di studio e agevolazioni dalle scuole di scrittura

Bottega Finzioni (Bologna) La Bottega è stata originariamente fondata nel 2011 da Carlo Lucarelli, ... e di arti performative, fondata nel 1994 a Torino da Alessandro Baricco, l'attuale Preside, ...

La sceneggiatura "Riderà" dell'andriese Roberta Martinelli in gara al Premio Rodolfo Sonego

...aperto a giovani creativi in collaborazione con la Scuola Holden di Alessandro Baricco, realizzato ... Andria) e Marcello Pedretti (1990, Bologna) si conoscono nel 2019 nella scuola di Lucarelli Bottega ...

Quando tutto chiude la fiesta è immobile La Repubblica Bottega Finzioni (Bologna) La Bottega è stata originariamente fondata nel 2011 da Carlo, ... e di arti performative, fondata nel 1994 a Torino da Alessandro, l'attuale Preside, ......aperto a giovani creativi in collaborazione con la Scuola Holden di Alessandro, realizzato ... Andria) e Marcello Pedretti (1990, Bologna) si conoscono nel 2019 nella scuola diBottega ...