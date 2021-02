Next Gen Car, un futuro (in parte) elettrizzante (Di domenica 7 febbraio 2021) La NASCAR guarda al passato, ma deve anche pensare al futuro. La Next Gen car, la vettura che dal 2022 sostituirà le stock car attuali, sarà rivoluzionaria per tante ragioni, tra cui anche l’ingresso nel mondo dell’ibrido. Questo progetto, infatti, nasce per ospitare una piccola forma di elettrificazione, una novità assoluta per una serie che è sempre scappata dalla tecnologia. Uno sviluppo fortemente voluto dai costruttori, che vogliono riprendere almeno in parte l’antico concetto di “stock car”, ossia di derivazione dalla serie. Scopriamo nei dettagli in cosa consisterà l’elettrificazione in chiave NASCAR. NASCAR 7th Gen, il futuro comincia adesso Come procede lo sviluppo della Next Gen Car, con il sistema ibrido? A svelare i segreti della Next Gen Car ci pensa il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) La NASCAR guarda al passato, ma deve anche pensare al. LaGen car, la vettura che dal 2022 sostituirà le stock car attuali, sarà rivoluzionaria per tante ragioni, tra cui anche l’ingresso nel mondo dell’ibrido. Questo progetto, infatti, nasce per ospitare una piccola forma di elettrificazione, una novità assoluta per una serie che è sempre scappata dalla tecnologia. Uno sviluppo fortemente voluto dai costruttori, che vogliono riprendere almeno inl’antico concetto di “stock car”, ossia di derivazione dalla serie. Scopriamo nei dettagli in cosa consisterà l’elettrificazione in chiave NASCAR. NASCAR 7th Gen, ilcomincia adesso Come procede lo sviluppo dellaGen Car, con il sistema ibrido? A svelare i segreti dellaGen Car ci pensa il ...

micaela41663414 : RT @sarabanda_: L'inversione ad U in autostrada di Salvini. Cosa c'entra la Lega col Governo europeista di Draghi? La Lega che a Bruxelles… - Simo07827689 : RT @sarabanda_: L'inversione ad U in autostrada di Salvini. Cosa c'entra la Lega col Governo europeista di Draghi? La Lega che a Bruxelles… - franco_dimuro : RT @sarabanda_: L'inversione ad U in autostrada di Salvini. Cosa c'entra la Lega col Governo europeista di Draghi? La Lega che a Bruxelles… - Felix68852709 : RT @sarabanda_: L'inversione ad U in autostrada di Salvini. Cosa c'entra la Lega col Governo europeista di Draghi? La Lega che a Bruxelles… - mlgelm : RT @sarabanda_: L'inversione ad U in autostrada di Salvini. Cosa c'entra la Lega col Governo europeista di Draghi? La Lega che a Bruxelles… -

Ultime Notizie dalla rete : Next Gen Sinner come Nadal e Djokovic: due titoli ATP prima dei 19 anni e sei mesi

Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo ATP . Il terzo se vogliamo contare anche le ATP Next Gen Finals del 2019, ma comunque il secondo titolo del circuito dopo il 250 di Sofia 2020. Nella lotta con Stefano Travaglia al Great Ocean Open di Melbourne (un altro 250) l'altoatesino ha ...

Tetris Effect: il creatore Tetsuya Mizuguchi è al lavoro su un nuovo progetto next - gen

Non si può certo dire che Tetsuya Mizuguchi si sia fatto trovare impreparato alla next - gen (ormai current gen). Il day one di Xbox Series X ha visto, tra i titoli disponibili, anche il suo Tetris Effect: Connected , una riedizione del Tetris Effect originale che nonostante abbia ...

Next Gen Car ibrido è l'ultima frontiera per la NASCAR Periodico Daily - Notizie Next Gen Car, un futuro (in parte) elettrizzante

La Next Gen Car sarà la prima vettura della storia della NASCAR ad adottare un sistema ibrido. Qualche dettaglio su questa rivoluzione ...

Final Fantasy 14: Endwalker annunciato ufficialmente per PC, Mac, PS5 e PS4

Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy 14: Endwalker, l'espansione del celebre MMO attesa in autunno su PC, Mac, PS5 e PS4.

Jannik Sinner ha vinto il suo secondo titolo ATP . Il terzo se vogliamo contare anche le ATPFinals del 2019, ma comunque il secondo titolo del circuito dopo il 250 di Sofia 2020. Nella lotta con Stefano Travaglia al Great Ocean Open di Melbourne (un altro 250) l'altoatesino ha ...Non si può certo dire che Tetsuya Mizuguchi si sia fatto trovare impreparato alla(ormai current). Il day one di Xbox Series X ha visto, tra i titoli disponibili, anche il suo Tetris Effect: Connected , una riedizione del Tetris Effect originale che nonostante abbia ...La Next Gen Car sarà la prima vettura della storia della NASCAR ad adottare un sistema ibrido. Qualche dettaglio su questa rivoluzione ...Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy 14: Endwalker, l'espansione del celebre MMO attesa in autunno su PC, Mac, PS5 e PS4.