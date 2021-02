Napoli, trauma contusivo alla caviglia per Manolas: a rischio contro l’Atalanta (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon trova pace la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Dopo la positività al Covid-19 di Ghoulam, poi di Koulibaly e lo stop di Mertens, anche il centrale difensivo, Kostas Manolas è stato costretto ad abbandonare la gara per un trauma contusivo alla caviglia destra. Il centrale difensivo lascia, molto sofferente, il terreno di gioco del Marassi al 69?. Dopo la fine della gara vinta dal Genoa per 2 a 1 con la doppietta dell’ex Pandev, è arrivato il comunicato del Napoli che riguarda il greco: “Kostas Manolas è stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra”. Nelle prossime ore, in ogni caso, si avrà un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon trova pace la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Dopo la positività al Covid-19 di Ghoulam, poi di Koulibaly e lo stop di Mertens, anche il centrale difensivo, Kostasè stato costretto ad abbandonare la gara per undestra. Il centrale difensivo lascia, molto sofferente, il terreno di gioco del Marassi al 69?. Dopo la fine della gara vinta dal Genoa per 2 a 1 con la doppietta dell’ex Pandev, è arrivato il comunicato delche riguarda il greco: “Kostasè stato sostituito nel match di Marassiil Genoa per undestra”. Nelle prossime ore, in ogni caso, si avrà un ...

