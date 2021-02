Napoli, settimana decisiva per Gattuso: al suo posto pronti Benitez e Mazzarri (Di domenica 7 febbraio 2021) La sconfitta per 2-1 contro il Genoa potrebbe costare molto caro a Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis starebbe valutando un cambio in panchina dopo i recenti risultati deludenti del Napoli. Tuttavia, una decisione verrà presa solamente tra sette giorni. Rino potrà infatti giocarsi le sue ultime carte in Coppa Italia contro l’Atalanta e in campionato contro la Juventus. In caso di esonero, secondo la Rosea i nomi più quotati sono quelli di Rafa Benitez e Walter Mazzarri, che potrebbero fungere da traghettatori fino a fine stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) La sconfitta per 2-1 contro il Genoa potrebbe costare molto caro a Gennaro. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis starebbe valutando un cambio in panchina dopo i recenti risultati deludenti del. Tuttavia, una decisione verrà presa solamente tra sette giorni. Rino potrà infatti giocarsi le sue ultime carte in Coppa Italia contro l’Atalanta e in campionato contro la Juventus. In caso di esonero, secondo la Rosea i nomi più quotati sono quelli di Rafae Walter, che potrebbero fungere da traghettatori fino a fine stagione. SportFace.

ciropellegrino : Per l'ennesima settimana mi chiedo: un artista che non sale sul palco, che non suona o recita e quindi non guadagna… - capuanogio : #Gasperini spiega che in questa settimana la priorità per l’#Atalanta è la semifinale di ritorno di #CoppaItalia co… - BiboyRossi : @Ruggero1991 @Torrenapoli1 @Luckyluciano971 Statistiche del Napoli ad oggi parlano di lotta per l’Europa league sto… - sportface2016 : #Napoli, settimana decisiva per #Gattuso: al suo posto pronti Benitez e Mazzarri - engillrussi : RT @massimozampini: Comincia il nostro ciclo durissimo ma pochi hanno sottolineato una statistica: da oggi, in una sola settimana, con Juve… -