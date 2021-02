'Libertà per Patrick Zaky': tra striscioni e illuminazioni, tante iniziative nel territorio Forlivese (Di domenica 7 febbraio 2021) La custodia cautelare in carcere in Egitto di Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano, è stata prolungata di 45 giorni. Rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, ... Leggi su forlitoday (Di domenica 7 febbraio 2021) La custodia cautelare in carcere in Egitto diZaki, attivista e ricercatore egiziano, è stata prolungata di 45 giorni. Rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, ...

BfcOfficialPage : A distanza di un anno lo gridiamo ancora più forte: libertà per #PatrickZaki #PatrickZakiFree - Pontifex_it : Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ric… - robertosaviano : L'invito che faccio dalle pagine del @Corriere è per la liberazione di Ahmet Altan, ostaggio del regime turco per a… - Losateresa : RT @Pontifex_it: Oggi in Italia si celebra la Giornata per la Vita, sul tema “Libertà e vita”. Mi unisco ai Vescovi italiani nel ricordare… - rosad24 : RT @BfcOfficialPage: A distanza di un anno lo gridiamo ancora più forte: libertà per #PatrickZaki #PatrickZakiFree -

Ultime Notizie dalla rete : Libertà per Perugia: La 43a Giornata per la Vita a "Casa San Vincenzo","dove si vive lo spirito di Betlemme, del Natale ogni volta che arriva una ospite con la sua creatura, ...

Usate questa vostra libertà per farvi carico degli altri. Gli altri non sono estranei, gli altri sono te stesso e quello che fai a loro di bene, purtroppo anche di male, lo fai a te. Il Signore ti ...

Arriva il "boomerang" Dpcm. Adesso Conte è senza scudo

E questo per il fatto che i decreti presidenziali, di 'natura amministrativa' e non certo '... In sintesi, dato che i Dpcm 'hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà' era d'...

Coronavirus: Fontana, 'cittadini non buttino via libertà con comportamenti inappropriati' Affaritaliani.it Usate questa vostrafarvi carico degli altri. Gli altri non sono estranei, gli altri sono te stesso e quello che fai a loro di bene, purtroppo anche di male, lo fai a te. Il Signore ti ...E questoil fatto che i decreti presidenziali, di 'natura amministrativa' e non certo '... In sintesi, dato che i Dpcm 'hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di' era d'...