La Turris ci mette il cuore | grande rimonta e 2-2 a Bisceglie

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLagetta iloltre l’ostacolo e agguanta un prezioso pareggio anei minuti finali. In Puglia finisce 2-2, punteggio che consente ai corallini di restare in zona play off.avanti al 28? con Altobello, che stacca di testa su un angolo battuto da Cittadino. Nella circostanza Abagnale non può nulla. Il raddoppio arriva a dodici minuti dalla fine, proprio con Cittadino che trasforma un calcio di rigore causato da un fallo di mano di Di Nunzio. Nei minuti conclusivi, quando tutti pensavano fosse finita, risorge la. Prima è Giannone a centrare la porta con un sinistro dai 25 metri per il 2-1, poi è Persano a regalare un pari ormai insperato ai campani sfruttando un lancio lungo di Franco e depositando in rete dopo la respinta corta di ...

