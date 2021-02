Infortunio Bonucci: lieve problema muscolare, in dubbio per l’Inter (Di domenica 7 febbraio 2021) Leonardo Bonucci si è fermato nel corso della sfida contro la Roma. Per il difensore un lieve problema muscolare Nel corso della sfida con la Roma, Leonardo Bonucci si è fermato a causa di un fastidio muscolare: al suo posto in campo De Ligt. Il difensore bianconero ha un lieve problema muscolare: non è esclusa la sua presenza contro l’Inter. Come raccolto da Juventusnews24, il difensore sarà valutato nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Leonardosi è fermato nel corso della sfida contro la Roma. Per il difensore unNel corso della sfida con la Roma, Leonardosi è fermato a causa di un fastidio: al suo posto in campo De Ligt. Il difensore bianconero ha un: non è esclusa la sua presenza contro. Come raccolto da Juventusnews24, il difensore sarà valutato nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com

