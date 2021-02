Ibrahimovic fa 500 gol in carriera con i club: il traguardo con la rete al Crotone (Di domenica 7 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic non smette di macinare record e prestazioni da applausi in carriera: con il gol al Crotone è a quota 500 Zlatan Ibrahimovic non smette di macinare record in una carriera gloriosa che lo vede al top di un campionato competitivo come la Serie A. Pietra miliare per l’attaccante svedese del Milan. Nella gara contro il Crotone, Ibrahimovic mette a segno la rete del vantaggio: gol storico per lui perchè tocca le 500 marcature in carriera. Ennesimo pezzo di storia del calcio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Zlatannon smette di macinare record e prestazioni da applausi in: con il gol alè a quota 500 Zlatannon smette di macinare record in unagloriosa che lo vede al top di un campionato competitivo come la Serie A. Pietra miliare per l’attaccante svedese del Milan. Nella gara contro ilmette a segno ladel vantaggio: gol storico per lui perchè tocca le 500 marcature in. Ennesimo pezzo di storia del calcio. Leggi su Calcionews24.com

