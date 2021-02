Giorgia Meloni: è necessario consentire alle palestre di ripartire in sicurezza (Di domenica 7 febbraio 2021) Appello di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) al Governo che sta per nascere. “È necessario consentire alle palestre, ormai chiuse dal 24 ottobre scorso, di ripartire in sicurezza, iniziando con la ripresa delle lezioni individuali e delle attività non aerobiche. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza”. “Il settore è ormai allo stremo e migliaia di piccoli imprenditori sono sull’orlo del fallimento, moltissimi lavoratori hanno perso il posto di lavoro – scrive in una nota la Meloni – e moltissime persone hanno perso i benefici di svolgere attività fisica. Anche questa è una priorità, finora dimenticata. Speriamo che finita la fase dei giochi di palazzo il nuovo Governo faccia qualcosa”. Leggi su laprimapagina (Di domenica 7 febbraio 2021) Appello di(Fratelli d’Italia) al Governo che sta per nascere. “È, ormai chiuse dal 24 ottobre scorso, diin, iniziando con la ripresa delle lezioni individuali e delle attività non aerobiche. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli di”. “Il settore è ormai allo stremo e migliaia di piccoli imprenditori sono sull’orlo del fallimento, moltissimi lavoratori hanno perso il posto di lavoro – scrive in una nota la– e moltissime persone hanno perso i benefici di svolgere attività fisica. Anche questa è una priorità, finora dimenticata. Speriamo che finita la fase dei giochi di palazzo il nuovo Governo faccia qualcosa”.

