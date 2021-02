‘Gf Vip 5’, Nicoló Zenga svela cosa aveva scritto nella mail che ha segnato la “rottura” con papà Walter (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ ormai risaputo il rapporto conflittuale che accomuna Nicolò e Andrea Zenga – attualmente recluso nella casa del Grande Fratello Vip – e il padre Walter. Era stato Andrea in primis a parlare nel reality dei dissapori con il papà affermando che nei momenti più importanti della sua vita non era stati presente e che quindi non aveva contribuito in alcun modo a formare il suo carattere e la sua educazione. Proprio il padre non aveva preso affatto bene le parole di Andrea, e se inizialmente aveva replicato con un post su Instagram, successivamente ha incontrato e parlato con il figlio nella Casa più spiata d’Italia. Dopo essersi confrontato con il padre, Andrea ha avuto modo anche di ascoltare le parole di conforto e di incoraggiamento del fratello Nicolò ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ ormai risaputo il rapporto conflittuale che accomuna Nicolò e Andrea– attualmente reclusocasa del Grande Fratello Vip – e il padre. Era stato Andrea in primis a parlare nel reality dei dissapori con ilaffermando che nei momenti più importanti della sua vita non era stati presente e che quindi noncontribuito in alcun modo a formare il suo carattere e la sua educazione. Proprio il padre nonpreso affatto bene le parole di Andrea, e se inizialmentereplicato con un post su Instagram, successivamente ha incontrato e parlato con il figlioCasa più spiata d’Italia. Dopo essersi confrontato con il padre, Andrea ha avuto modo anche di ascoltare le parole di conforto e di incoraggiamento del fratello Nicolò ...

