Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese” (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ iniziata attorno alle 22 un’assemblea congiunta dei gruppi M5S convocata, con discrezione, in giornata. E tra i primi ad intervenire, introdotto dal capo politico Vito Crimi, c’è il premier uscente Giuseppe Conte. A quanto apprende l’ANSA da più fonti che partecipano alla riunione Conte ha fatto un’apertura all’esecutivo di Mario Draghi. “Non è il momento dell’auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del Paese”, spiega Conte che, tuttavia, sottolinea di “non volere” entrare nell’esecutivo”. “Farò in modo di seguirvi passo dopo passo perché mi avete dato tanto”, spiega il premier uscente sottolineando “di temere la presenza della Lega nel governo, come sa anche Crimi”. Allo stesso tempo il premier uscente spiega che “voltare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ iniziata attorno alle 22 un’assemblea congiunta dei gruppi M5S convocata, con discrezione, in giornata. E tra i primi ad intervenire, introdotto dal capo politico Vito Crimi, c’è il premier uscente Giuseppe. A quanto apprende l’ANSA da più fonti che partecipano alla riunioneha fatto un’apertura all’esecutivo di Mario. “Non è il momento dell’auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del”, spiegache, tuttavia, sottolinea di “non volere”nell’esecutivo”. “Farò in modo di seguirvi passo dopo passo perché mi avete dato tanto”, spiega il premier uscente sottolineando “di temere la presenza della Lega nelsa anche Crimi”. Allo stesso tempo il premier uscente spiega che “...

