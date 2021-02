Calendario Mondiali biathlon 2021: orari, programma, tv, streaming (Di domenica 7 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 10 al 21 febbraio le nevi di Pokljuka (Slovenia) saranno teatro dei Mondiali 2021 di biathlon e le aspettative per un grande spettacolo non mancano, pur essendoci come sfondo la criticità del Covid-19. Le attese per l’Italia non mancano dopo i trionfi di Anterselva dell’anno passato. Dorothea Wierer sarà il riferimento tricolore. Nell’edizione iridata di casa “Doro” seppe imporsi nell’inseguimento, nell’individuale e ottenere un fantastico argento nella mass start. Ripetersi non sarà affatto facile. Sul versante femminile saranno al via anche Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara ed Irene Lardschneider. Fari puntati su Vittozzi, desiderosa di riprendere il filo discorso interrotto da troppo tempo. Volgendo lo sguardo al settore maschile, infatti, Lukas Hofer è stato autore di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 10 al 21 febbraio le nevi di Pokljuka (Slovenia) saranno teatro deidie le aspettative per un grande spettacolo non mancano, pur essendoci come sfondo la criticità del Covid-19. Le attese per l’Italia non mancano dopo i trionfi di Anterselva dell’anno passato. Dorothea Wierer sarà il riferimento tricolore. Nell’edizione iridata di casa “Doro” seppe imporsi nell’inseguimento, nell’individuale e ottenere un fantastico argento nella mass start. Ripetersi non sarà affatto facile. Sul versante femminile saranno al via anche Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara ed Irene Lardschneider. Fari puntati su Vittozzi, desiderosa di riprendere il filo discorso interrotto da troppo tempo. Volgendo lo sguardo al settore maschile, infatti, Lukas Hofer è stato autore di ...

