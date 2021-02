Ancora neve a New York e in Europa, Italia sferzata da bufere (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Imperversa il maltempo: torna la neve a New York mentre l'Europa si trova di nuovo in mezzo alle bufere. A una settimana dalla tempesta polare “Oroena”, torna la neve a New York. Una fitta nevicata interessa tutto lo stato. A Manhattan sono attesi per tra gli otto e i dodici centimetri. neve in Europa Forti nevicate stanno paralizzando l'Olanda e parte del Nord e del Centro della Germania. L'Olanda è sotto la prima tempesta da più di 10 anni, denominata Darcy, con 30 centimetri di neve che hanno causato l'interruzione del traffico ferroviario, stradale e aereo, oltre alla chiusura di tutti centri per i test sul Covid-19 per i prossimi giorni. L'Istituto meteorologico nazionale (Knmi) ha dichiarato un "l'allerta rossa" in ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Imperversa il maltempo: torna laa Newmentre l'si trova di nuovo in mezzo alle. A una settimana dalla tempesta polare “Oroena”, torna laa New. Una fitta nevicata interessa tutto lo stato. A Manhattan sono attesi per tra gli otto e i dodici centimetri.inForti nevicate stanno paralizzando l'Olanda e parte del Nord e del Centro della Germania. L'Olanda è sotto la prima tempesta da più di 10 anni, denominata Darcy, con 30 centimetri diche hanno causato l'interruzione del traffico ferroviario, stradale e aereo, oltre alla chiusura di tutti centri per i test sul Covid-19 per i prossimi giorni. L'Istituto meteorologico nazionale (Knmi) ha dichiarato un "l'allerta rossa" in ...

