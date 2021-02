11 oggetti che mostrano che un tempo le cose erano fatte per durare (Di domenica 7 febbraio 2021) Vi siete mai chiesti come mai gli oggetti che acquistiamo al giorno d’oggi, sembrano tutti avere una “data di scadenza”? Questo non è affatto un caso ma una vera e propria strategia di mercato chiamata “obsolescenza pianificata”. Tutto quello che acquistiamo al giorno d’oggi è “programmato” per usurarsi, rompersi e danneggiarsi dopo un determinato periodo di tempo o dopo un certo quantitativo di utilizzi. Questa strategia di mercato avviene perché altrimenti, tutto quello che compriamo sarebbe eterno nel tempo e nessuno spenderebbe più per qualcosa di nuovo. Se per esempio aveste uno strumento elettrico, che funziona sempre alla perfezione, che bisogno avreste di sostituirlo? Tuttavia, molti anni fa le cose non erano viste sotto questo punto di vista e gli oggetti venivano creati per ... Leggi su virali.video (Di domenica 7 febbraio 2021) Vi siete mai chiesti come mai gliche acquistiamo al giorno d’oggi, sembrano tutti avere una “data di scadenza”? Questo non è affatto un caso ma una vera e propria strategia di mercato chiamata “obsolescenza pianificata”. Tutto quello che acquistiamo al giorno d’oggi è “programmato” per usurarsi, rompersi e danneggiarsi dopo un determinato periodo dio dopo un certo quantitativo di utilizzi. Questa strategia di mercato avviene perché altrimenti, tutto quello che compriamo sarebbe eterno nele nessuno spenderebbe più per qualcosa di nuovo. Se per esempio aveste uno strumento elettrico, che funziona sempre alla perfezione, che bisogno avreste di sostituirlo? Tuttavia, molti anni fa lenonviste sotto questo punto di vista e glivenivano creati per ...

