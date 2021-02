Sampdoria, Ranieri: 'Il Benevento? Una sorpresa, gioca calcio frizzante' (Di sabato 6 febbraio 2021) GENOVA - Al canale ufficiale della Sampdoria , Claudio Ranieri ha presentato la sfida di domani contro il Benevento : "E' la prima volta che vado in panchina a Benevento. Forse ci ho giocato da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) GENOVA - Al canale ufficiale della, Claudioha presentato la sfida di domani contro il: "E' la prima volta che vado in panchina a. Forse ci hoto da ...

infoitsport : Benevento-Sampdoria, Ranieri non ha ancora assegnato una maglia - sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri: 'Il Benevento? Una sorpresa, gioca calcio frizzante': Il tecnico blucerchiato: 'Il nostro obie… - IamCALCIO : Le probabili formazioni del match che si disputerà al #Vigorito domani alle 12:30 tra #Benevento e #Sampdoria.… - calciodangolo_ : ??#BeneventoSamp, i convocati di #Ranieri: out #LaGumina e #Gabbiadini? - IAMCALCIOBENEVE : Sampdoria. Ranieri ne convoca 23 per il Benevento: out Gabbiadini -