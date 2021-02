Regi Lagni | controlli a tappeto dei carabinieri | nove sequestri e 29 denunciati

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNel corso degli ultimi 2 mesi, sulla scorta dei positivi effetti determinati dalla campagna dieffettuati lungo il corso del fiume Sarno, è stata intrapresa daidel Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari una analoga complessa campagna ditesi a reprimere fenomeni di abbandono di rifiuti nonché di illeciti sversamenti da parte di imprese operanti nelle aree del Bacino Idrografico dei. Isono frutto di un’opera di canalizzazione e bonifica idraulica avviata, durante il predominio spagnolo in Italia, dal viceré di Napoli Pedro Fernández de Castro nel 1610 e terminata nel 1616, sotto direzione dell’architetto Domenico Fontana, per porre fine ad un problema che da secoli ...

