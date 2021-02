Paratici: “Adesso Pirlo e i giocatori si conoscono, serviva tempo dopo il cambio. La Roma gioca bene, partita difficile” (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita del match di Serie A tra bianconeri e la Roma. Sulla svolta in casa bianconera in seguito ai match contro l’Inter: “Al di là della sconfitta terapeutica, avevamo vinto le precedenti quattro gare. È difficile vincerne 10 o 11 di fila. Il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee. Ha conosciuto i giocatori e i giocatori si sono conosciuti tra loro. Essendo l’unica delle prima sette ad aver cambiato allenatore non abbiamo avuto tempo per fare le prove». Sulla Roma: “Stasera ci sono 90 minuti molto difficili. La Roma gioca molto bene ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky nel predel match di Serie A tra bianconeri e la. Sulla svolta in casa bianconera in seguito ai match contro l’Inter: “Al di là della sconfitta terapeutica, avevamo vinto le precedenti quattro gare. Èvincerne 10 o 11 di fila. Il mister ha avuto ilnecessario per sviluppare le sue idee. Ha conosciuto ie isi sono conosciuti tra loro. Essendo l’unica delle prima sette ad aver cambiato allenatore non abbiamo avutoper fare le prove». Sulla: “Stasera ci sono 90 minuti molto difficili. Lamolto...

ForzAzzurri1926 : CASO SUAREZ, ULTIM'ORA CLAMOROSA LA JUVENTUS FINISCE NEI GUAI, SAPEVANO TUTTO. ARRIVA LA CONFERMA, ADESSO SI METTE… - infoitsport : Paratici su Pirlo: 'Contenti di Andrea. Il momento decisivo della stagione inizia adesso' - ArilJuventus : RT @juventusfans: #Paratici: “Siamo contenti di Andrea (#Pirlo), dell’atteggiamento, del gioco della squadra, della personalità. Siamo in c… - PassioneCalc10 : RT @GiovaAlbanese: #Paratici: «Siamo contenti di Andrea, dell’atteggiamento, del gioco della squadra, della personalità. Siamo in corsa su… - Foga_ : RT @GiovaAlbanese: #Paratici: «Siamo contenti di Andrea, dell’atteggiamento, del gioco della squadra, della personalità. Siamo in corsa su… -