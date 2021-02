Napoli come “zona bianca”, folla sul lungomare: assembramenti in strada e davanti ai locali (Di sabato 6 febbraio 2021) Napoli. Il lungomare di Napoli torna ad affollarsi di persone. In migliaia non hanno resistito alle temperature primaverili per concedersi una passeggiata in via Caracciolo o per pranzare fuori. Napoli come “zona bianca”, folla sul lungomare: in migliaia per strada e nei locali Da Chiaia al Vomero, da via Toledo al lungomare, strade e negozi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 6 febbraio 2021). Ilditorna ad afrsi di persone. In migliaia non hanno resistito alle temperature primaverili per concedersi una passeggiata in via Caracciolo o per pranzare fuori.”,sul: in migliaia pere neiDa Chiaia al Vomero, da via Toledo al, strade e negozi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

