Monza, cena a base di tartufo nel ristorante. Arriva la polizia e si nascondono in uno stanzino: 13 multati (Di sabato 6 febbraio 2021) Tredici persone sono state multate dai carabinieri dopo essere state scoperte mentre cenavano in un noto ristorante del centro storico di Meda, in provincia di Monza e Brianza, in barba alle restrizioni anti-Coronavirus. Il pasto clandestino a base di tartufo è stato consumato il 4 febbraio. I tredici commensali, età media 55 anni, si erano nascosti in uno stanzino per tentare di non farsi cogliere in flagrante. Tutto è successo attorno alle 21 di giovedì scorso. I militari, notando le luci accese nel locale e le tante automobili parcheggiate davanti all'ingresso, hanno deciso di entrare per controllare la situazione. Una volta saliti al secondo piano del ristorante, apparentemente vuoto, hanno trovato una tavolata imbandita e apparecchiata di tutto punto, con ...

