Meloni: se Mario Draghi farà bene avrà i nostri voti su provvedimenti condivisi

Fratelli d'Italia fuori dal governo Draghi ma protagonista di un'opposizione responsabile. Lo chiarisce nuovamente Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5, senza escludere "di trovare l'intesa sui temi".

Meloni: il nostro no non è Draghi ma a un governo dove mettiamo dentro tutto e il contrario di tutto

"L'ho detto anche al premier incaricato Draghi – ha detto Meloni – la nostra scelta di non votargli la fiducia non è la scelta sull'autorevolezza del nome, ma sul metodo che non condividiamo e sul merito di governo dove si cerca di mettere insieme tutto e il contrario di tutto… Spero che Draghi sappia fare bene e, se lo farà, i voti di Fdi sui provvedimenti che condividiamo ci saranno"

