Italiani abbandonati in Brasile dal governo Conte. L'ambasciatore: "Qualcuno intervenga" (Di sabato 6 febbraio 2021) Ci sono oltre 1500 Italiani abbandonati in Brasile dal governo Conte, fermati dall'incapacità di Speranza e Di Maio. Il drammatico appello sui Social è rimasto finora inascoltato. I nostri connazionali bloccati in Brasile per le misure del governo italiano contro la pandemia, hanno creato una pagina Facebook per denunciare i fatti. Sono millecinquecento Italiani abbandonati in Brasile "Siamo senza assistenza – scrivono sulla pagina Italiani bloccati in Brasile – dato che l'ambasciata e i consolati dicono, quando rispondono, di non poter fare altro. Alcuni casi sono anche gravi". Minori che "rischiano di perdere l'anno scolastico, persone affette da malattie che hanno bisogno di farmaci ...

