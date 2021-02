I partiti stanno cambiando in meglio e potrebbe anche nascere un polo riformista (Di sabato 6 febbraio 2021) L’effetto Draghi è destinato a stravolgere l’assetto politico e le fisionomie dei singoli partiti. Lo stiamo già vedendo in questi giorni: i cambiamenti di Movimento 5 Stelle e Lega e la spaccatura della destra ne sono le avvisaglie, e il governo non si è ancora formato, figurarsi quando girerà a pieno ritmo. Sulla base di ciò che sta avvenendo si possono ipotizzare scenari del tutto nuovi. A destra, la mutazione della Lega da partito sovranista di destra a soggetto portatore di istanze produttivistiche soprattutto del Nord in un quadro di piena accettazione delle regole europee e della moneta unica è, o meglio: potrebbe essere, senz’altro la novità più inaspettata. Una svolta di questa portata certo avrebbe bisogno di una sua solennizzazione, di una Fiuggi leghista magari da tenersi più in una stazione termale del Nord, e forse ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 febbraio 2021) L’effetto Draghi è destinato a stravolgere l’assetto politico e le fisionomie dei singoli. Lo stiamo già vedendo in questi giorni: i cambiamenti di Movimento 5 Stelle e Lega e la spaccatura della destra ne sono le avvisaglie, e il governo non si è ancora formato, figurarsi quando girerà a pieno ritmo. Sulla base di ciò che sta avvenendo si possono ipotizzare scenari del tutto nuovi. A destra, la mutazione della Lega da partito sovranista di destra a soggetto portatore di istanze produttivistiche soprattutto del Nord in un quadro di piena accettazione delle regole europee e della moneta unica è, oessere, senz’altro la novità più inaspettata. Una svolta di questa portata certo avrebbe bisogno di una sua solennizzazione, di una Fiuggi leghista magari da tenersi più in una stazione termale del Nord, e forse ...

