Gf Vip in lutto per Dayane: Signorini in lacrime e il cordoglio degli ex concorrenti (Video) (Di sabato 6 febbraio 2021) La notizia della morte di Lucas, il fratello minore di Dayane Mello, ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 5 febbraio 2021. Dopo la prematura scomparsa del ragazzo, Dayane, almeno per il momento, ha deciso di restare nella Casa ed il suo dolore è stato raccontato in diretta tv. Il programma di Canale 5 ha scelto di parlare dell’accaduto, dedicando la prima parte della trasmissione proprio a questo delicato argomento. Il discorso di Alfonso Signorini al Gf Vip Un primo modo per introdurre in televisione il tema della morte, certamente non semplice, è stato il discorso di Alfonso Signorini ad inizio puntata. Una serata particolare che il conduttore del Gf Vip ha aperto con gli occhi pieni di lacrime e pronunciando in tv queste strazianti parole: «Le nostre case – ha detto il ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 6 febbraio 2021) La notizia della morte di Lucas, il fratello minore diMello, ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, venerdì 5 febbraio 2021. Dopo la prematura scomparsa del ragazzo,, almeno per il momento, ha deciso di restare nella Casa ed il suo dolore è stato raccontato in diretta tv. Il programma di Canale 5 ha scelto di parlare dell’accaduto, dedicando la prima parte della trasmissione proprio a questo delicato argomento. Il discorso di Alfonsoal Gf Vip Un primo modo per introdurre in televisione il tema della morte, certamente non semplice, è stato il discorso di Alfonsoad inizio puntata. Una serata particolare che il conduttore del Gf Vip ha aperto con gli occhi pieni die pronunciando in tv queste strazianti parole: «Le nostre case – ha detto il ...

fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - tuttopuntotv : Gf Vip in lutto per Dayane: Signorini in lacrime e il cordoglio degli ex concorrenti (Video) #gfvip #gfvip5 #tzvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, tutti gli ex concorrenti, in silenzio, davanti alla casa, per il lutto di Dayane Mello - Azulessss : RT @fanpage: #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse riusciti a co… - americancarpy : RT @jenniesjeans: ‘Criticare Dayane per essere rimasta al GF dopo la morte di Lucas non farà di voi persone migliori’ Bellissimo articolo… -