Ex Gieffino si scaglia contro Signorini “Tutti hanno paura di lui Si deve cambiare conduttore”

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 6 febbraio 2021) Salvo Veneziano è un’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, a tempo debito, è stato squalificato in seguito a svariate espressioni inadeguate verso alcuni suoi coinquilini. Oggi pare che l’imprenditore non nutra buoni sentimenti nemmeno nei confronti dell’attualedel reality show. Infatti, la notizia è solo di poche ore, il 44 enne siciliano ha denigrato Alfonso, utilizzando termini piuttosto forti. A dirla tutta, il suddetto ha persino affermato che non gradisce la presenza dial timone del programma, e che, quindi, preferirebbe che tornassero a presentarlo, in particolare, alcune donne dello Spettacolo che, in effetti, erano state protagoniste di edizioni passate. Il duro attacco di Salvo Veneziano Salvo, quindi, ha fatto il nome delle showgirl che...