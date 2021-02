C'è posta per te 2021: ospiti Claudio Amendola e Ciro Immobile, stasera su Canale 5 (Di sabato 6 febbraio 2021) C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5 alle 21:25 con la quinta puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Claudio Amendola e Ciro Immobile in compagnia della moglie. C'è posta per te 2021 torna stasera su Canale 5, alle 21:25 con la quinta puntata di stagione, per il consueto appuntamento del sabato sera che anche in questa stagione continua a mietere ascolti. Tra gli ospiti, in questo sabato 6 febbraio 2021, ci saranno Claudio Amendola, pronto a regalare un sorriso e una sorpresa a un fan, e il calciatore della Lazio Ciro Immobile accompagnato per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021) C'èper tetornasu5 alle 21:25 con la quinta puntata:di Maria De Filippi sarannoin compagnia della moglie. C'èper tetornasu5, alle 21:25 con la quinta puntata di stagione, per il consueto appuntamento del sabato sera che anche in questa stagione continua a mietere ascolti. Tra gli, in questo sabato 6 febbraio, ci saranno, pronto a regalare un sorriso e una sorpresa a un fan, e il calciatore della Lazioaccompagnato per ...

