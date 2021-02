Calciomercato Juventus, ipotesi da 80 milioni per l’attacco: pista difficile (Di sabato 6 febbraio 2021) Uno dei ruoli sui quali la Juventus vorrebbe puntare per il prossimo Calciomercato estivo sarebbe quello dell’attaccante centrale. Andrea Pirlo aveva già chiesto un centravanti in questo mercato invernale ma per mancanza di valide occasioni, alla fine nessuno è arrivato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si riapre la pista francese: idea doppio scambio Per l’estate la pista che porta ad una punta potrebbe riaprirsi e dall’Inghilterra rilanciano l’ipotesi di un interessamento della Juventus per un attaccante dal valore di ben 80 milioni di euro. Una pista che però appare molto difficile sia per i costi dell’operazione che per la volontà effettiva della squadra di appartenenza a lasciarlo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Uno dei ruoli sui quali lavorrebbe puntare per il prossimoestivo sarebbe quello dell’attaccante centrale. Andrea Pirlo aveva già chiesto un centravanti in questo mercato invernale ma per mancanza di valide occasioni, alla fine nessuno è arrivato. LEGGI ANCHE:, si riapre lafrancese: idea doppio scambio Per l’estate lache porta ad una punta potrebbe riaprirsi e dall’Inghilterra rilanciano l’di un interessamento dellaper un attaccante dal valore di ben 80di euro. Unache però appare moltosia per i costi dell’operazione che per la volontà effettiva della squadra di appartenenza a lasciarlo ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - calciomercatoit : ???#Pirlo in conferenza dopo #JuveRoma: 'Vittoria alla #Allegri o alla #Sarri? Va benissimo così, oggi erano fondame… - zazoomblog : Calciomercato Juventus Ceccarini: “Juve investirà su due ruoli in estate” - #Calciomercato #Juventus #Ceccarini: - zazoomblog : Calciomercato Juventus si allontana il sogno estivo: pronto il rinnovo - #Calciomercato #Juventus #allontana - calciomercatoit : ??? #Fonseca dopo #JuveRoma: '#Dzeko? È un giocatore come gli altri, deve lavorare. La mia è stata una scelta tecnic… -