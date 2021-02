Assembramenti: fila al Mercatone Uno di Carrè. A Napoli gente assembrata per le strade (Di sabato 6 febbraio 2021) Nonostante le disposizioni ed i divieti, continuano gli Assembramenti da nord a sud. Cresce l’ansia tra gli esperti, paura per ondate e innalzamenti della curva. Ma noncurante la gente continua ad assembrarsi. La svendita fallimentare del Mercatone Uno di Carrè, per esempio, ha portato Assembramenti da centinaia di persone. Il negozio da stamattina è stato preso d’assalto da oltre mille persone. Addirittura già prima dell’apertura centinaia di cittadini si sono accalcati davanti al magazzino di via Bianche, ed è stato necessario richiedere l’intervento dei carabinieri. Una fila di oltre 50 metri e senza alcun distanziamento, clienti accalcati all’ingresso, ma non solo: la folla anche dentro al Mercatone e davanti alle casse. In totale, il comando della ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Nonostante le disposizioni ed i divieti, continuano glida nord a sud. Cresce l’ansia tra gli esperti, paura per ondate e innalzamenti della curva. Ma noncurante lacontinua ad assembrarsi. La svendita fallimentare delUno di, per esempio, ha portatoda centinaia di persone. Il negozio da stamattina è stato preso d’assalto da oltre mille persone. Addirittura già prima dell’apertura centinaia di cittadini si sono accalcati davanti al magazzino di via Bianche, ed è stato necessario richiedere l’intervento dei carabinieri. Unadi oltre 50 metri e senza alcun distanziamento, clienti accalcati all’ingresso, ma non solo: la folla anche dentro ale davanti alle casse. In totale, il comando della ...

