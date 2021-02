Usa, primo trapianto al mondo simultaneo di volto e mani (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel 2018, mentre tornava dal lavoro si è addormentato sul volante, finendo fuori strada. Dopo il grave incidente d'auto, un 22enne originario del New Jersey, Joe DiMeo , aveva ustioni di terzo grado ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel 2018, mentre tornava dal lavoro si è addormentato sul volante, finendo fuori strada. Dopo il grave incidente d'auto, un 22enne originario del New Jersey, Joe DiMeo , aveva ustioni di terzo grado ...

RobertoBurioni : Se pensate che il vaccino AZ sia inutile perché non blocca l'infezione, sappiate che il primo vaccino antipolio (S… - repubblica : L'Oregon depenalizza il possesso di tutte le droghe: primo Stato negli Usa - guerini_lorenzo : La speciale amicizia con #USA trova nella #Difesa uno dei punti di forza. Mio primo colloquio con @SecDef Austin st… - ItalianPolitics : RT @LucaMainoldi: Concordo in pieno. Siamo una provincia dell'Impero, in primo luogo culturalmente. Ma c'è pure molta pigrizia da parte dei… - IntegraKeto : ????COUPON FEBBRAIO 2021 ???? ?? ASFOODS ?? #coupon #codicesconto #promo ?? SCONTO 10% Usa il codice “BENVENUTO”… -