Uccide il padre con un machete | fermato 17enne

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Rovigo, 4 febbraio 2021 -ilcon un machet e e poi scappa E' finita subito la fuga delche questa sera, in un piccolo campo rom a Rovigo, nella frazione di Sant'Appollinare, ha ...

zazoomblog : Uccide il padre a colpi di machete e fugge. 17enne fermato nella notte - #Uccide #padre #colpi #machete #fugge. - ImolaOggi : ??Rovigo, omicidio al campo Rom: 17enne uccide il padre con un machete - corriereveneto : Omicidio a #Rovigo, a 17 anni uccide il padre. Fermata anche la fidanzata - MoliPietro : Rovigo – Lite famigliare 17enne uccide il padre: poi scappa - corrierebologna : Rovigo, follia al campo rom: a 17 anni uccide il padre. La vittima è di Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide padre

Secondo la ricostruzione degli inquirenti intorno all'ora di cena è scoppiata una lite frae figlio, che hanno iniziato a discutere animatamente nel retro di una roulotte. Il diverbio è però ...Questo gesto porta, però, alla morte deldi Naruto e il Terzo Hokage torna dalla pensione per ... Durante gli esami, Orochimaru , un criminale ricercato, invade Konoha eil Terzo Hokage per ...Un paese intero ha dato l'ultimo saluto a Roberta Siragusa, la diciassettenne di Caccamo, in provincia di Palermo, uccisa, bruciata e gettata da un burrone.L’agente segreto avrebbe ultimamente ricoperto importanti incarichi top secret a Mosca, presso la Lubjanka, tra le file dell’agenzia Fsb ...