Torino e Cagliari nel pantano: se la classe media non va in Paradiso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il cammino di Torino e Cagliari in questa Serie A si può accomunare: le ambizioni da classe media affondate nel pantano della battaglia retrocessione C'era una volta quella "middle class" che Torino e Cagliari avrebbero potuto e dovuto incarnare alla perfezione. Ma gli investimenti economici passano sempre in secondo piano al cospetto di scelte confuse e, spesso, sbagliate. Non c'è dubbio che granata e rossoblù siano tre le peggiori delusioni della prima parte di Serie A. Nella griglia di partenza due club a contendersi la parte sinistra della classifica, nella realtà di febbraio 2021 una delle due sarebbe retrocessa e l'altra salva per miracolo. Quindici punti in venti partite un bottino da brividi per chi oggi vede l'Hellas Verona incassarne esattamente il doppio.

