**Titoli Stato: spread scende ancora e si attesta a 93 punti** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Prosegue il trend di discesa dello spread tra Btp e Bund tedeschi con l'arrivo di Mario Draghi per formare un nuovo Governo in Italia. Secondo i dati della piattaforma Mts, il differenziale di rendimento tra titoli tedeschi e italiani si attesta a 93 punti alla fine degli scambi, con il tasso del Btp decennale allo 0,54%. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Prosegue il trend di discesa dellotra Btp e Bund tedeschi con l'arrivo di Mario Draghi per formare un nuovo Governo in Italia. Secondo i dati della piattaforma Mts, il differenziale di rendimento tra titoli tedeschi e italiani sia 93 punti alla fine degli scambi, con il tasso del Btp decennale allo 0,54%.

