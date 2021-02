Tg Psicologia | edizione del 5 febbraio 2021

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “La decisione del Comune di Milano di proibire l’utilizzo delle sigarette anche negli spazi pubblici e aperti mi trova totalmente d’accordo. Una mia dipendenza, necessità o tossicofilia non può diventare un metodo indiretto di intossicare e avvelenare chi sta vicino a me. Quindi si conclude il periodo storico dagli eccessi drammatici del tabagismo della società occidentale con una oggettiva e necessaria restrizione dell’abuso di tabacco”. Lo dichiara Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana di psichiatria e professore ordinario di Psichiatria all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, rispondendo a tutti quelli che hanno definito la restrizione una violazione alla libertà delle persone. – DIVINA COMMEDIA, CON MAZZARELLA SI RIABILITA ‘FEMMINILE PSICOLOGICO’

vascocarlita : @djsabbs Mai guardato il Grande Fratello Vip. Ho guardato, invece, con molto interesse la prima edizione del Grande… - Agenzia_Dire : “L’imbecillità continua, prolifera e non smette mai”. Così Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’et… - risorseumane_HR : La nuova edizione analizza le relazioni tra persone e organizzazioni dal punto di vista della realizzazione di cond… -

Ultime Notizie dalla rete : Psicologia edizione

Dire

Un altro testo molto utile per capire ladei trader di successo è : Market Wizard , ... Altro testo interessante è The Intelligent Investor di Benjamin Graham , un'rivista e ...Gli autori Haim Omer è docente presso il Dipartimento didell'Università di Tel Aviv ed ... Insieme a Daniela Leveni, è curatore dell'italiana di altre due opere di Haim Omer: La ...É la novità più discussa del mondo digital. Ma cos’è esattamente? E soprattutto come funziona? Pregi e difetti del social più di moda degli ultimi mesi ...La kermesse ha permesso a pubblico e stampa di partecipare alla selezione online con un nutrito numero di opere interessanti.