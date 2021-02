Super Bowl 2021 | le date | le squadre in gara e dove vederlo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La finale del prossimoin programma il 7 febbraio sarà tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs detentori del titolo. Una sfida che è già entrata nella storia, ancora prima di essere giocata. Innanzitutto perché sarà la prima finale ai tempi del Covid, e che quindi non si disputerà di fronte al consueto tutto esaurito (l'anno scorso si giocò il 2 febbraio a Miami davanti a oltre 62 mila spettatori), ma con sole 22 mila persone sulle tribune (tra cui 7500 operatori sanitari), pari a un terzo della capienza dello stadio. Ma soprattutto perché per la prima volta in 55 anni di storia la sede della finale è anche lo stadio di casa di una delle due finaliste, ovvero il Raymond James Stadium di Tampa. Non solo, perché nell'appuntamento del 7 febbraio verrà abbattuta anche un'altra barriera: Sarah Thomas sarà la prima donna arbitro al ...

