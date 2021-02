Sci alpino, tutte le vittorie di Dominik Paris. 19 trionfi in Coppa del Mondo e un oro mondiale in bacheca! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dominik Paris, il ritorno. Lo sciatore altoatesino, dopo una lunga attesa e il recupero dal grave infortunio dell’anno passato, ha conquistato il podio più alto sulle nevi di Garmisch (Germania). Nella discesa valida per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 il nostro portacolori ha posto la 19ma firma. Una prestazione strepitosa per il nativo di Merano, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte della compressione, guadagnando tanta velocità, disegnando linee perfette. Una vittoria significativa perché, guardando in vista degli imminenti Mondiali 2021 di Cortina, l’azzurro potrà essere nella rassegna iridata con la carica giusta. Di seguito la classifica delle vittorie aggiornate di Dominik Paris: L’ELENCO DEI SUCCESSI DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021), il ritorno. Lo sciatore altoatesino, dopo una lunga attesa e il recupero dal grave infortunio dell’anno passato, ha conquistato il podio più alto sulle nevi di Garmisch (Germania). Nella discesa valida per la tappa dideldi sci2020-2021 il nostro portacolori ha posto la 19ma firma. Una prestazione strepitosa per il nativo di Merano, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte della compressione, guadagnando tanta velocità, disegnando linee perfette. Una vittoria significativa perché, guardando in vista degli imminenti Mondiali 2021 di Cortina, l’azzurro potrà essere nella rassegna iridata con la carica giusta. Di seguito la classifica delleaggiornate di: L’ELENCO DEI SUCCESSI DI ...

_Carabinieri_ : L'Arma dei #Carabinieri in campo per @Cortina2021, in vista della Cerimonia di Apertura dei Campionati del Mondo di… - GDF : #Fiammegiallenews: sport invernali sci alpino paralimpico Coppa del Mondo Saalbach (Aut) successo di… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e conquis… - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e conquis… -