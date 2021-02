Samantha De Grenet | pubblico del GF Vip incredulo e furioso | “Non si gioca con queste cose!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Deè entrata “in corsa” in questo lunghissimo GF Vip, ma già nelle prime settimane di permanenza nella Casa si è distinta per le forti discussioni con Stefania Orlando (poi si sono chiarite, ndr) e con Antonella Elia. In questi ultimi giorni è stata molto vicina a Dayane Mello, che è stata colpita da un grave lutto. Dopo la notizia della morte di suo fratello più piccolo,, ma anche tutti gli altri vipponi, ha dato il meglio di sé per consolare e far distrarre la modella brasiliana, sconvolta per quella perdita improvvisa. Ed è stata proprio la Dea comunicarle la scelta del gruppo di voler abbandonare il gioco. “Nessuno di noi vuole continuare, siamo tutti con te”, ha detto a Dayane facendosi portavoce del sentimento comune della Casa. (Continua dopo la foto) Quindi, ...